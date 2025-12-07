Жителей Ростовской области предупредили о фейке с блокировкой интернета

Жителей Ростовской области предупредили о дипфейке, который пугает население штрафом за пользованием определенными мессенджерами и приложениями. Подробности сообщает телеграм-канал «Война с фейками».
В социальных сетях появилось фальшивое видео, на котором женщина в деловом костюме за трибуной предупреждает «нарушителей» о последствиях.
— Кто использует Телеграм, YouTube, VPN, Discord — Интернет будет блокирован на месяц и штраф будет 100 тысяч рублей. За вами будут внимательно следить!
Скорее всего авторы фейка пытались изобразить на кадрах выступление некого «депутата» в Госдуме. Однако при внимательном рассмотрении, в видеоролике есть нестыковки. Например, на российском флаге в помещении не хватает белого цвета.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!