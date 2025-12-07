Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области предупредили о фейке с блокировкой интернета

В социальных сетях распространяется дипфейк, который угрожает штрафом в 100 тысяч рублей за Телеграм.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о дипфейке, который пугает население штрафом за пользованием определенными мессенджерами и приложениями. Подробности сообщает телеграм-канал «Война с фейками».

В социальных сетях появилось фальшивое видео, на котором женщина в деловом костюме за трибуной предупреждает «нарушителей» о последствиях.

— Кто использует Телеграм, YouTube, VPN, Discord — Интернет будет блокирован на месяц и штраф будет 100 тысяч рублей. За вами будут внимательно следить!

Скорее всего авторы фейка пытались изобразить на кадрах выступление некого «депутата» в Госдуме. Однако при внимательном рассмотрении, в видеоролике есть нестыковки. Например, на российском флаге в помещении не хватает белого цвета.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!