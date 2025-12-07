Южноуральский фестиваль «Пламя Аркаима» получил престижную награду

Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима», который проводится на территории одноименного музея-заповедника в Челябинской области с 2017 года, стал серебряным призером Международной премии Russian Event Awards. Продвижение путешествий по России является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Финал конкурса состоялся с 26 по 28 ноября в Нижнем Новгороде. Фестиваль «Пламя Аркаима» занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Заповедник стал единственным финалистом и призером, представлявшим Южный Урал на этом международном конкурсе.
«Мы делаем ставку на аутентичность пространства и подлинность передаваемых ощущений. На нашем фестивале история перестает быть сухой теорией и становится осязаемым приключением. Именно такой подход сегодня в тренде событийного туризма. И еще одно важное качество — фестиваль создает устойчивую точку притяжения для тысяч гостей», — рассказала генеральный директор «Аркаима».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.