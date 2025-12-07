Путин поприветствовал участников фестиваля «Баллады СВО»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Всероссийский телевизионный фестиваль «Баллады специальной военной операции — Время выбрало нас» укрепляет лучшие традиции отечественной военной песни, объединяет поколения и способствует патриотическому воспитанию молодёжи, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Гала-концерта третьего сезона творческого проекта.
Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.
«Отрадно, что ваш проект состоялся, достойно продолжил замечательные традиции военной песни, которые в нашей стране передаются из поколения в поколение, вдохновляют и объединяют нас», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что гостям фестиваля — участникам и ветеранам СВО, семьям защитников Отечества, представителям общественных, молодёжных и волонтёрских организаций — предстоят встречи с талантливыми и искренними музыкальными произведениями. По его словам, эти песни рассказывают «о верности и любви, товариществе и боевом братстве, о нашей великой Родине и тех ценностях, за которые мы сражаемся».
Путин особо отметил, что среди авторов и исполнителей прозвучавших произведений — герои, прошедшие фронтовыми дорогами, а также их близкие.
«Уверен, что нынешний творческий форум пройдёт на высоком эмоциональном подъёме, оставит яркие, незабываемые впечатления, послужит патриотическому воспитанию молодёжи», — говорится в приветствии.
Президент пожелал участникам крепкого здоровья и поблагодарил всех, кто внёс вклад в организацию и проведение фестиваля.