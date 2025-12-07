В Башкирии в селе Родина открылся новый медпункт

Новый ФАП был установлен в соответствии с современными требованиями и стандартами. Он оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи. Здесь есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Фельдшерско-акушерский пункт будет оказывать медицинскую помощь 887 жителям села, из них 147 — дети.