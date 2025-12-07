В Башкирии в селе Родина открылся новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Родина Гафурийского района Республики Башкортостан, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Здание возвели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новый ФАП был установлен в соответствии с современными требованиями и стандартами. Он оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи. Здесь есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Фельдшерско-акушерский пункт будет оказывать медицинскую помощь 887 жителям села, из них 147 — дети.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.