Житель Татарстана победил в конкурсе «Лучший по профессии»

Победителем в номинации «Агроном» по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» стал Рузиль Закиев из Татарстана, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Кадры».
Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце. Рузилю Закиеву премию вручила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
Уточним, что конкурс собрал участников из 79 регионов страны. В этом году впервые были представлены четыре сельскохозяйственные номинации: «Агроном», «Овощевод», «Зоотехник» и «Механизатор».
За первое место Рузиль Закиев получил премию в размере 1 миллиона рублей. Эти средства он планирует инвестировать в развитие собственного фермерского хозяйства. Помимо этого, в номинации «Овощевод» третье место досталось другому жителю Татарстана — Раилю Шакирзянову. Его денежный приз составил 300 тысяч рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.