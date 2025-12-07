Игрушки с историей. Музей истории ВОВ собирает «Елочные воспоминания»

Участниками этой яркой акции, которая пройдет по 23 декабря, могут стать все любители истории и почитатели семейных традиций. Для этого в срок до 21 декабря нужно передать в музей елочную игрушку, изготовленную своими руками. Тематика игрушки должна быть связана с военной или советской историей, что подчеркнет память и уважение к прошлому. Как отметили в музее, акция рассчитана в первую очередь на школьников в возрасте от 6 до 13 лет.