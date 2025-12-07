В Перми изготовили трекинговые ботинки в честь кошки-путешественницы

Уточним, что Миледи с рождения путешествует по России. За 4 года вместе с хозяином она побывала на Урале, Алтае, в Пермском крае. Теперь компаньоны планируют покорить Эверест и отправиться в экспедиции на Приполярный Урал и Кавказ. За их путешествиями можно следить в Telegram-канале Анатолия.