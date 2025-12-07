В Перми изготовили трекинговые ботинки в честь кошки-путешественницы

Обувная фабрика «ТРЕК» в Перми представила новую модель трекинговых ботинок «Миледи», названных в честь кошки-путешественницы, сообщили в краевом министерстве по туризму и молодежной политике. Расширение линейки оборудования и снаряжения для путешественников отвечает целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Кошка по кличке Миледи вместе со своим хозяином, блогером Анатолием Ероховцем из Свердловской области, исследует самые отдаленные уголки страны. Названные в честь четырехлапой путешественницы ботинки предназначены для женщин. Они отличаются ярким дизайном с характерным рисунком кошачьей лапки на берцовой части. Модель ориентирована на тех, кто предпочитает активный отдых. Обувь, в частности, оснащена мембраной, сохраняющей тепло, противоскользящей подошвой и фурнитурой с антикоррозийным покрытием.
Уточним, что Миледи с рождения путешествует по России. За 4 года вместе с хозяином она побывала на Урале, Алтае, в Пермском крае. Теперь компаньоны планируют покорить Эверест и отправиться в экспедиции на Приполярный Урал и Кавказ. За их путешествиями можно следить в Telegram-канале Анатолия.
Подчеркивается, что ранее на фабрике выпустили линейку ботинок, названную в честь реки Сылвы, протекающей в Пермском крае. Сейчас в разработке уже находятся модели «Вурлам», «Сизер» и другие. Помимо этого, на предприятии планируют значительно расширить ассортимент за счет треккинговых носков, аксессуаров и обувной косметики от российских производителей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.