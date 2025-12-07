Компании в Мордовии помогли обустроить рабочее место для сотрудника с ОВЗ

Предприятие в Мордовии получило субсидию на обустройство специализированного рабочего места для сотрудника с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в администрации главы и правительства республики. Создание возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Полученные за счет субсидии средства были направлены на приобретение необходимой мебели и техники, а также на оборудование рабочего места. Благодаря оказанной мере поддержки на должность менеджера в компанию была трудоустроена жительница Саранска.
«Трудоустройство клиентов с ограниченными возможностями — одно из приоритетных направлений кадрового центра. Субсидирование на создание и оборудование специализированных рабочих мест значительно повысит шанс на занятость таких соискателей, а компаниям поможет чаще нанимать сотрудников с инвалидностью», — отметил заместитель директора республиканского кадрового центра Максим Садовников.
Для получения субсидии работодатель должен трудоустроить человека с инвалидностью I или II группы по направлению службы занятости и сохранить его в должности в течение как минимум девяти месяцев. После подтверждения расходов можно подать заявку на возмещение затрат.
Отметим, что с начала 2025 года карьерными консультантами центра уже были трудоустроены 168 человек с инвалидностью. Всего в республике на данный момент вакантны более 145 квотируемых рабочих мест.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.