Сильные магнитные бури с полярными сияниями ожидаются на Земле 9−10 декабря

Астрономы пояснили, что несмотря на то, что вспышка была умеренной силы, из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце-Земля удар по нашей планете, вероятно, будет практически фронтальным, «то есть произойдет с максимальной эффективностью». При этом факторов, которые могли бы снизить их воздействие, нет, отмечается в сообщении.