Сильные магнитные бури с полярными сияниями ожидаются на Земле 9−10 декабря

Пик воздействия вспышки придется на вторую половину дня вторника, сообщили ученые.

Источник: Аргументы и факты

Магнитные бури среднего и сильного уровня ожидаются 9 и 10 декабря после вспышки и выброса плазмы на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью», — говорится в сообщении ученых в Telegram-канале лаборатории.

Астрономы пояснили, что несмотря на то, что вспышка была умеренной силы, из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце-Земля удар по нашей планете, вероятно, будет практически фронтальным, «то есть произойдет с максимальной эффективностью». При этом факторов, которые могли бы снизить их воздействие, нет, отмечается в сообщении.

Согласно расчетам ученых, пик воздействия вспышки придется на вторую половину дня 9 декабря. С учетом того, что ожидаются высокие значения геомагнитных индексов, появятся благоприятные условия для формирования полярных сияний, которые удобнее наблюдать зимой из-за более темного неба и хорошей прозрачности атмосферы.

По данным исследователей, геомагнитные бури и возмущения, по предварительным оценкам, продлятся до четверга, 11 декабря.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что зафиксировали начало умеренной магнитной бури вечером 3 декабря. Интенсивность возмущенности магнитного поля соответствует уровню G2 по принятой шкале, где значения варьируются от слабых до крайне сильных, указали ученые.