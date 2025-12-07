Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Георгиевского округа Ставрополья заключили 274 соцконтракта

Используя такую меру господдержки, можно открыть бизнес, развить личное подсобное хозяйство или найти работу.

Свыше 270 социальных контрактов заключили с начала 2025 года жители Георгиевского округа Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья».

«В этом году мы полностью выполнили основную квоту и реализовали дополнительные заявки. В прошлом году заключили 230 социальных контрактов с гражданами, с начала этого года — уже 274. Развиваем эту работу в рамках поручений губернатора региона. Георгиевский округ традиционно активно работает с населением по заключению соцконтрактов. Это не только помогает предприимчивым гражданам развить свое дело и улучшить материальное благосостояние, но и положительно влияет на экономику региона и муниципалитета», — отметил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Напомним, что с помощью соцконтракта россияне открывают бизнес, развивают личные подсобные хозяйства и находят работу. Всего до конца 2025 года в Ставропольском крае такую меру поддержки планируют оказать более чем 4,5 тыс. человек.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.