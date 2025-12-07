Жители Георгиевского округа Ставрополья заключили 274 соцконтракта

«В этом году мы полностью выполнили основную квоту и реализовали дополнительные заявки. В прошлом году заключили 230 социальных контрактов с гражданами, с начала этого года — уже 274. Развиваем эту работу в рамках поручений губернатора региона. Георгиевский округ традиционно активно работает с населением по заключению соцконтрактов. Это не только помогает предприимчивым гражданам развить свое дело и улучшить материальное благосостояние, но и положительно влияет на экономику региона и муниципалитета», — отметил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.