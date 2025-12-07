Жители Георгиевского округа Ставрополья заключили 274 соцконтракта

Свыше 270 социальных контрактов заключили с начала 2025 года жители Георгиевского округа Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья».
«В этом году мы полностью выполнили основную квоту и реализовали дополнительные заявки. В прошлом году заключили 230 социальных контрактов с гражданами, с начала этого года — уже 274. Развиваем эту работу в рамках поручений губернатора региона. Георгиевский округ традиционно активно работает с населением по заключению соцконтрактов. Это не только помогает предприимчивым гражданам развить свое дело и улучшить материальное благосостояние, но и положительно влияет на экономику региона и муниципалитета», — отметил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
Напомним, что с помощью соцконтракта россияне открывают бизнес, развивают личные подсобные хозяйства и находят работу. Всего до конца 2025 года в Ставропольском крае такую меру поддержки планируют оказать более чем 4,5 тыс. человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.