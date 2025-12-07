Павел Дуров отреагировал на победу Петра Яна на турнире UFC

Предприниматель Павел Дуров сообщил, что рад победе россиянина Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Рад видеть, как мой приятель по спортзалу Петр Ян выигрывает титул UFC», — написал Павел Дуров в Telegram.
Отметим, Петр Ян единогласным решением судей победил грузинского спортсмена Мераба Двалишвили в поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. Мероприятие проходило в Лас-Вегасе.
Сейчас Петру Яну 32 года. На его счету 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.
Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.Читать дальше