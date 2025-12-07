Ричмонд
Павел Дуров отреагировал на победу Петра Яна на турнире UFC

Петр Ян победил грузинского спортсмена Мераба Двалишвили в поединке за звание чемпиона UFC.

Источник: Аргументы и факты

Предприниматель Павел Дуров сообщил, что рад победе россиянина Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Рад видеть, как мой приятель по спортзалу Петр Ян выигрывает титул UFC», — написал Павел Дуров в Telegram.

Отметим, Петр Ян единогласным решением судей победил грузинского спортсмена Мераба Двалишвили в поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. Мероприятие проходило в Лас-Вегасе.

Сейчас Петру Яну 32 года. На его счету 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.

