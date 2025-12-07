Педагог из Красноярска стала призером премии «Новая философия воспитания»

Вероника Голубева, которая работает советником в Красноярском педагогическом колледже № 1, вошла в тройку лидеров в номинации «Навигатор профессиональных маршрутов» IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания», сообщили в региональном министерстве образования. Финал конкурса состоялся в Москве в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Претенденты на премию должны были преодолеть несколько испытаний. Например, им нужно было презентовать варианты решений различных ситуаций, возникающих в образовательной среде. Помимо этого, для педагогов провели командную деловую игру на основе реальных кейсов и проектную сессию с элементами кризис-менеджмента.
«Я считаю, что важность премии в том, что нас оценивал детский экспертный совет, мы смогли получить обратную связь непосредственно от самих детей. Когда они подходили в конце испытаний, говорили приятные слова и благодарности, я на момент задумалась — это же моя работа! После такого ты начинаешь смотреть на свою деятельность под другим углом, то, что ты делаешь для детей — это очень большой вклад в их развитие», — отметила Вероника Голубева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.