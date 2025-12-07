Педагог из Красноярска стала призером премии «Новая философия воспитания»

«Я считаю, что важность премии в том, что нас оценивал детский экспертный совет, мы смогли получить обратную связь непосредственно от самих детей. Когда они подходили в конце испытаний, говорили приятные слова и благодарности, я на момент задумалась — это же моя работа! После такого ты начинаешь смотреть на свою деятельность под другим углом, то, что ты делаешь для детей — это очень большой вклад в их развитие», — отметила Вероника Голубева.