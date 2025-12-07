В Новосибирской области за 5 лет экспортерам оказали около 77 тысяч услуг

Задача платформы — создать единую цифровую экосистему, охватывающую все этапы внешнеторгового цикла: от поиска контрагентов и получения господдержки до решения логистических вопросов. По данным Российского экспортного центра, использование таких электронных сервисов иногда позволяет бизнесу сокращать время на решение типовых задач даже в 10 раз. Сейчас на платформе зарегистрированы 1075 компаний из Новосибирской области.