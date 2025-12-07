В Новосибирской области за 5 лет экспортерам оказали около 77 тысяч услуг

Около 77 тысяч услуг было оказано экспортерам в Новосибирской области за 5 лет работы цифровой платформы «Мой экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона. Новые сервисы на этом сайте запускают в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Задача платформы — создать единую цифровую экосистему, охватывающую все этапы внешнеторгового цикла: от поиска контрагентов и получения господдержки до решения логистических вопросов. По данным Российского экспортного центра, использование таких электронных сервисов иногда позволяет бизнесу сокращать время на решение типовых задач даже в 10 раз. Сейчас на платформе зарегистрированы 1075 компаний из Новосибирской области.
Пользователям сайта доступны несколько сервисов. Среди них — «Барьеры и требования рынков». Данный сервис предназначен для оценки условий ввоза продукции. Еще одна услуга — «Экспортные ниши». Она помогает искать перспективные рынки сбыта на основе анализа 19 параметров. Также через платформу пользователи оформляют сертификаты о происхождении товаров, ветеринарные и фитосанитарные документы. Ознакомиться с перечнем доступных услуг можно по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.