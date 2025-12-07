«Просто бусы стали другими». Эксперт развеял мифы про свободный рынок

Возвращаясь к вопросу недобросовестной конкуренции, Александр Тищенко привел пример западных соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши. «У них все отобрали, они стали просто рынком потребления. Просто бусы стали немного другими — айфоны или что-то еще. Тем не менее все лежит в плоскости зависимости, — подчеркнул он. — Эти страны ничего не производят, они полностью зависят от поставок. Им запретили покупать дешевые энергоресурсы и навязали дорогие. Их заставили отключиться от дешевой электроэнергии, избавиться от своей атомной станции».-0-