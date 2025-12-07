«Просто бусы стали другими». Эксперт развеял мифы про свободный рынок

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях современной рыночной экономики добросовестная конкуренция уходит в прошлое, а на смену приходят подавление и подчинение конкурентов. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
«Президент правильно говорит: законы рынка существуют, но им не дают работать так, как надо. Конкуренции нет — есть подавление и подчинение. А для этого любые средства хороши. Даже оружие становится аргументом, которому слабые никак не могут противостоять. В результате их подчиняют и грабят», — сказал Александр Тищенко.
«Успешно угробили свою экономику». Эксперт о недальновидной политике литовского руководства.
Эксперт отметил, что знаменитая формула «товар — деньги — товар» сегодня изменилась и выглядит как «товар — деньги — власть»: «Получается, деньги и товар стали уже промежуточными вещами, а самое главное — это власть».
Возвращаясь к вопросу недобросовестной конкуренции, Александр Тищенко привел пример западных соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши. «У них все отобрали, они стали просто рынком потребления. Просто бусы стали немного другими — айфоны или что-то еще. Тем не менее все лежит в плоскости зависимости, — подчеркнул он. — Эти страны ничего не производят, они полностью зависят от поставок. Им запретили покупать дешевые энергоресурсы и навязали дорогие. Их заставили отключиться от дешевой электроэнергии, избавиться от своей атомной станции».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.