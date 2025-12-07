Жители Башкирии могут получить выплаты при поствакцинальных осложнениях

Жители Башкирии могут получить денежную компенсацию при возникновении осложнений после получения вакцины. Министерство семьи, труда и соцзащиты предлагает изменить регламент получения.
Право получить компенсацию могут получить те, кто признан инвалидами после поствакцинального осложнения. Пособие положено также нетрудоспособным членам семьи человека, который умер от такого осложнения.
Обратиться за выплатой можно в филиал Республиканского центра соцподдержки населения по месту жительства, а также через МФЦ.
