Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии могут получить выплаты при поствакцинальных осложнениях

Регламент объяснили в минтруда и соцзащиты.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии могут получить денежную компенсацию при возникновении осложнений после получения вакцины. Министерство семьи, труда и соцзащиты предлагает изменить регламент получения.

Право получить компенсацию могут получить те, кто признан инвалидами после поствакцинального осложнения. Пособие положено также нетрудоспособным членам семьи человека, который умер от такого осложнения.

Обратиться за выплатой можно в филиал Республиканского центра соцподдержки населения по месту жительства, а также через МФЦ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.