Россиян предупредили о сильных магнитных бурях в середине недели

ИКИ РАН: Сильные магнитные бури ожидаются 9−10 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Мощный магнитные бури уровня G2-G3 ожидаются 9−10 декабря после выброса плазмы на Солнце. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1», — говорится в публикации.

Астрономы отметили, что вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце-Земля удар по планете ожидается с максимальной эффективностью.

По словам ученых, расчеты показали, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что создает благоприятные условия для формирования полярных сияний. Геомагнитные бури и возмущения, по предварительным оценкам, продлятся до четверга, 11 декабря, уточнили в лаборатории.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские исследователи зафиксировали на Солнце комплекс пятен, который стал самым крупным в 2025 году. Суммарная площадь комплекса солнечных пятен достигла 1600 единиц, что на треть превысило прежний рекорд, установленный в мае текущего года — 1200 единиц. При этом в лаборатории отметили необычайно низкую активность области для такого события.