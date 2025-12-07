Россиян предупредили о сильных магнитных бурях в середине недели

Как писал сайт KP.RU, ранее российские исследователи зафиксировали на Солнце комплекс пятен, который стал самым крупным в 2025 году. Суммарная площадь комплекса солнечных пятен достигла 1600 единиц, что на треть превысило прежний рекорд, установленный в мае текущего года — 1200 единиц. При этом в лаборатории отметили необычайно низкую активность области для такого события.