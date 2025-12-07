Ричмонд
Самое большое число вакансий в Молдове — не в школах, а в обороне: Где еще остро не хватает работников

Больше всего вакантных мест — там, где точно не нужно обладать особыми знаниями, навыками или способностями.

Источник: Комсомольская правда

Самое большое число вакансий в Молдове — не в школах, а в обороне!

В Молдове зарегистрировано около 33,8 тыс. вакансий, в третьем квартале. Это больше на 3,5% (или на 1,1 тыс.), чем во втором квартале 2025 года;

Больше всего вакансий — 13,2 тыс., или около 39,1%, были зарегистрированы в бюджетном секторе.

По видам деятельности наибольшее число вакансий:

— государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 8,2 тыс. вакансий;

— здравоохранение и социальная помощь — 4,6 тыс.;

— образование — 4,0 тыс.;

— транспортировка и хранение — 3,4 тыс.

Кто там думает, куда пойти учиться?

Или работать — в оборону и государственные администрации точно не нужно обладать особыми знаниями, навыками или способностями. Судя по нынешним чиновникам, главное — сносно читать-писать и что-то говорить, необязательно умное.