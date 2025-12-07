Поликлинику в подмосковном поселке Пролетарском оснастили новой медтехникой

Современный цифровой рентгеновский комплекс «Дуограф-500» установили в поликлинике в подмосковном поселке Пролетарском. Аппарат приобрели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Новое оборудование заменило устаревший пленочный аналог. Современный комплекс способен производить снимки с высокой детализацией, что позволяет выявлять, например, патологии костной системы и органов грудной клетки на ранних стадиях. При проведении процедур на аппарате на пациентов накладывается сниженная лучевая нагрузка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.