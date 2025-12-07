Ричмонд
В Ростовской области выросли цены на некоторые виды молочной продукции

В донском регионе подорожали сливочное масло и творог, зато подешевели сыр и сметана.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подорожали некоторые виды молочной продукции. Об этом свидетельствует исследование Ростовстата.

По состоянию на 1 декабря средняя стоимость сливочного масла в донском регионе составила 1068 рублей за килограмм. При этом 24 ноября она была 1065, 76. Дороже всего эта продукция продается в Таганроге, где за нее придется заплатить 1072 рубля. А дешевле всего — В Миллерово — там стоимость килограмма масла обойдется в 1016 рублей.

Немного подрос в цене творог — с 461, 32 рублей до 462,10. А вот сметана и сыр, наоборот, подешевели. Второй товар — особенно ощутимо. Если раньше он стоил 927, 23 рублей за килограмм, то по состоянию на 1 декабря средняя цена за него составила 923,29.

