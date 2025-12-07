Звезда «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников скончался в 45 лет

Красильников был знаковой фигурой не только для Перми, но и для федерального эфира. Зрители знали его по участию в проектах «Comedy Баттл» и «Смех без правил», а также по роли Андрея (друга Вики) в культовом сериале «Реальные пацаны». Помимо телекарьеры он долгие годы выступал в Перми ведущим игр «Что? Где? Когда?» и организовывал «Черный КВН».