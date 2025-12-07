Развитие лесного хозяйства в Приангарье обсудили на научной конференции

Иркутское лесничество — одно из старейших в регионе: 130 лет лесники вносят значительный вклад в сохранение природы, проводят научно-исследовательскую работу и принимают меры по сохранению биоразнообразия. Сегодня учреждение, в котором трудятся 57 человек, отвечает за 261,6 тыс. гектаров лесных угодий. Оно регулярно выступает площадкой для всероссийских экологических акций, таких как «Сад памяти» и «Сохраним лес».