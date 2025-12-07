Развитие лесного хозяйства в Приангарье обсудили на научной конференции

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы лесного хозяйства», посвященная 130-летию со дня основания Иркутского лесничества, прошла в Иркутском государственном аграрном университете, сообщили в министерстве лесного комплекса Приангарья. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Конференция объединила представителей власти, науки и общественности. Участники выступили с девятью докладами по актуальным проблемам и векторам развития лесного комплекса. Кроме этого, за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие отрасли почетными грамотами наградили наиболее выдающихся работников лесного хозяйства.
Иркутское лесничество — одно из старейших в регионе: 130 лет лесники вносят значительный вклад в сохранение природы, проводят научно-исследовательскую работу и принимают меры по сохранению биоразнообразия. Сегодня учреждение, в котором трудятся 57 человек, отвечает за 261,6 тыс. гектаров лесных угодий. Оно регулярно выступает площадкой для всероссийских экологических акций, таких как «Сад памяти» и «Сохраним лес».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.