Кадровый центр Ставрополья вошел в число лучших на всероссийском конкурсе

Эффективность работы центра подтверждают и другие результаты: уровень регистрируемой безработицы в крае снижен до 0,2%, что ниже среднероссийского показателя. За 2025 год при содействии службы занятости работу нашли более 8,5 тысячи человек. Участие в форуме также позволило делегации края перенять лучшие практики у других регионов, скорректировать образовательные программы и укрепить партнерские связи.