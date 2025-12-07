Кадровый центр Ставрополья вошел в число лучших на всероссийском конкурсе

Кадровый центр Ставропольского края одержал победу на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства Министерства труда РФ, заняв первое место в номинации «Лучший контакт-центр», сообщили в правительстве региона. Работа организации отвечает задачам национального проекта «Кадры».
Награждение состоялось на Всероссийском кадровом форуме, который проходил 3−4 декабря в Москве. Победа стала признанием эффективной командной работы. С июля 2025 года контакт-центр обработал более 17 тысяч звонков, а средняя оценка качества услуг гражданами составляет 4,81 балла из 5.
Эффективность работы центра подтверждают и другие результаты: уровень регистрируемой безработицы в крае снижен до 0,2%, что ниже среднероссийского показателя. За 2025 год при содействии службы занятости работу нашли более 8,5 тысячи человек. Участие в форуме также позволило делегации края перенять лучшие практики у других регионов, скорректировать образовательные программы и укрепить партнерские связи.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.