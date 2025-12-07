Риэлтор Барсуков: те, кто опасаются покупать вторичку, заплатят на 10% больше

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков предупредил россиян, что цены на недвижимость продолжат расти. И те, кто тянут с покупкой, опасаясь «схемы Долиной» будут вынуждены заплатить больше на 10−15%.
А вот обрушения рынка вторички, о чем сейчас говорят на этом фоне, не произойдет, уверен эксперт. Он отмечает, что масштаб проблемы с покупкой жилья у пенсионеров сильно преувеличен.
— Никакого обвала не будет. Кто-то боится, но таких покупателей мало. Россияне продолжают активно приобретать вторичное жилье, в том числе и у пенсионеров, выторговывая при этом дополнительные преференции, — рассказывает риэлтор Ридусу.
Цены на вторичку растут, так как покупателей больше, чем продавцов.
— Люди, которые испугались так называемого «эффекта Долиной» и решили отложить покупку жилья до лучших времен, в итоге получат квартиру на 10−15% дороже, — заключил эксперт рынка недвижимости.
Проблемы с влиянием мошенников на продавцов недвижимости имеются с 2022 года, но массовость проблема приобрела после того, как жертвой стала певица. А СМИ привлекли внимание к данной ситуации.
Чаще всего в случаях, когда продавцы возвращают недвижимость, виноваты сами покупатели, так как не позаботились о своей безопасности.
— Судя по решениям судов, половина подобных покупателей действовала неосмотрительно. Зачастую люди приобретают жилье без юридической экспертизы объекта, — сказал риэлтор.