Россиянам рассказали, как выбрать вкусный и полезный гранат

Диетолог Брижан посоветовала выбирать звонкие и хрустящие гранаты.

Источник: Комсомольская правда

Выбрать вкусный гранат можно по его внешнему виду, весу и даже звуку. Как определить спелость фрукта, рассказала в беседе с aif.ru врач эндокринолог-диетолог Мария Брижан.

— Гранат должен быть твердый на ощупь, звонкий при постукивании, практически без запаха. При легком нажатии может послышаться характерный хруст зернышек, — заявила медик.

Эксперт уточнила, что вес плода говорит о его спелости — более предпочтительны тяжелые фрукты, так как в них больше сока. При этом, кожура должна быть тонкой, слегка подсохшей и шероховатой на ощупь. Наличие трещин, коричневых пятен и вмятин на кожуре указывает на начало процесса гниения.

Ранее «Известия» сообщили, что гранат наполнен большим количеством веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, а также витаминами С, А, группы В, калием, марганцем, фолиевой и никотиновой кислотой.

Кроме того, фрукт способствует спокойному сну и снижению стрессорных гормонов, передает «Москва 24».