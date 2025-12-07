Россиянам рассказали, как выбрать вкусный и полезный гранат

Эксперт уточнила, что вес плода говорит о его спелости — более предпочтительны тяжелые фрукты, так как в них больше сока. При этом, кожура должна быть тонкой, слегка подсохшей и шероховатой на ощупь. Наличие трещин, коричневых пятен и вмятин на кожуре указывает на начало процесса гниения.