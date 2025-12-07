Социальный контракт помог жительнице Алтайского края открыть фитнес-зал

Программа социального контракта, которая реализуется по нацпроекту «Семья», помогла жительнице города Белокуриха из Алтайского края открыть собственный фитнес-зал, сообщили в министерстве социальной защиты региона.
Карина Липунова получила 350 тысяч рублей на старт бизнеса. Опытный фитнес-тренер с пятилетним стажем подала заявку на поддержку при помощи специалистов управления социальной защиты. После защиты бизнес-плана она смогла приобрести профессиональное оборудование: степ-платформы, спин-байки для сайклинга, ковры и мебель. Сейчас в ее зале «Кар’Л» занимаются более 50 человек.
В Белокурихе с начала года заключено 38 социальных контрактов, из которых 19 — на открытие бизнеса. Всего в Алтайском крае в 2025 году поддержку по этой программе получили 6396 человек, включая 2396 начинающих предпринимателей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.