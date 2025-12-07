Социальный контракт помог жительнице Алтайского края открыть фитнес-зал

Карина Липунова получила 350 тысяч рублей на старт бизнеса. Опытный фитнес-тренер с пятилетним стажем подала заявку на поддержку при помощи специалистов управления социальной защиты. После защиты бизнес-плана она смогла приобрести профессиональное оборудование: степ-платформы, спин-байки для сайклинга, ковры и мебель. Сейчас в ее зале «Кар’Л» занимаются более 50 человек.