«Нацист» и «пьяница»: в Германии прошли обыски у граждан, оскорбивших Мерца

— Ее можно назвать бедной. За ней ухаживает служба ухода. Телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья — даже как опасное, — говорится в материале газеты.