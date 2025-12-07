Ричмонд
«Нацист» и «пьяница»: в Германии прошли обыски у граждан, оскорбивших Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц подал около 5000 заявлений о случаях оскорблений в свой адрес. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Газета отмечает, что канцлер Германии считается «один из самых чувствительных политиков» в истории страны. Судебные иски он начал подавать еще до назначения на пост главы правительства — с 2021 года.

Среди высказываний, по которым велись проверки, — «маленький нацист» и «паршивый пьяница». По этим делам у подозреваемых даже проводились обыски.

Пенсионерка с инвалидностью, которая назвала Мерца «нацистом», признала вину после визита силовиков. Для поиска доказательств у нее изъяли телефон.

— Ее можно назвать бедной. За ней ухаживает служба ухода. Телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья — даже как опасное, — говорится в материале газеты.

Однако обыск в рамках дела о «паршивом пьянице» суд признал незаконным. Некоторые оскорбления, опубликованные в соцсетях, прокуратура квалифицировала как экстремистские.

Тем временем западные СМИ сообщают о том, что политика Фридриха Мерца может привести Германию к роспуску правительства. Эксперты отмечали некомпетентность канцлера в ключевых вопросах.

