Гимнаст из Калужской области завоевал медали на международном турнире

Иван Куляк получил золото в вольных упражнениях.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва из города Обнинска Иван Куляк успешно выступил на XXX Кубке Олимпийского чемпиона Михаила Воронина. Турнир прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Калужской области.

Юбилейный международный турнир собрал в Москве более 100 спортсменов из восьми стран. Гимнаст завоевал золотую медаль в вольных упражнениях и серебряную — на параллельных брусьях. В последнем виде выступлений Иван подтвердил высокий уровень своего мастерства, уступив только призеру чемпионата мира Даниелу Маринову.

В Калужской области количество жителей, систематически занимающихся спортом, растет. На начало 2025 года их число составило 58,5% населения. А к 2030 году планируется достичь целевого показателя в 70%.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.