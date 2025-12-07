15-летние жених и невеста из Лиды стали самыми юной парой в Гродненской области в 2025 году. О данные за январь — октябрь сообщает «Гродзенская праўда».
В главном управлении юстиции облисполкома назвали и пару-лидера среди возрастных новобрачных региона. Это 83-летний мужчина и 78-летняя женщина. А вообще, средний возраст женихов на Гродненщине — 32 года, невест — 30 лет.
Также стало известно, что за десять месяцев 2025-го в области родилось 4999 малышей.
