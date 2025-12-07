Любителей кофе предупредили о скрытой угрозе для зубов

Кофе негативно влияет на зубную эмаль, не только меняя цвет, но и размягчая ее. В результате зубы становятся более уязвимыми к кариесу, об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог Карен Овсепян.
— Кофе создает во рту кислую среду, вредную для зубной эмали. Она размягчается и становится более уязвимой для бактерий. Особенно вредит зубам чашка кофе с сахаром или сливками, так как сахар — идеальная среда для размножения микроорганизмов, — заявил доктор.
Медик отметил, то именно поэтому после чашки кофе рекомендуется выпивать стакан воды комнатной температуры. А вот чистить зубы, напротив, не стоит: если начать активно тереть эмаль щеткой, можно повредить ее.
По данным «Москвы 24», кофе также вымывает кальций и раздражает слизистую желудка, если пить его на голодный желудок. В итоге может развиться гастрит.
Кроме того, хотя кофе и не является широко распространенным аллергеном, аллергические реакции на него все же встречаются. Первым проявлением аллергии на напиток может быть разнообразная сыпь, передает 360.ru.