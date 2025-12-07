Молодые родители Кулундинского района Алтая получили единовременную выплату

Молодые семьи из Кулундинского района Алтайского края получили единовременную выплату в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты региона.
Одной из ключевых инициатив является единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей, предоставляемая при рождении третьего и последующих детей. Эта финансовая помощь доступна жителям Алтайского края. Возраст одного или обоих родителей на момент обращения за поддержкой не должен превышать 35 лет. Ребенок должен появиться на свет после 1 января 2025 года.
К примеру, в июне 2025 года у супругов Андрея и Елены Петерс родился четвертый ребенок. Полученные от государства средства семья направила на завершение строительства собственного дома. Отметим, что по всему Алтайскому краю данную выплату уже получили 1084 семьи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.