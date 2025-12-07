Молодые родители Кулундинского района Алтая получили единовременную выплату

Одной из ключевых инициатив является единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей, предоставляемая при рождении третьего и последующих детей. Эта финансовая помощь доступна жителям Алтайского края. Возраст одного или обоих родителей на момент обращения за поддержкой не должен превышать 35 лет. Ребенок должен появиться на свет после 1 января 2025 года.