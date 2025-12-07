Терапевт перечислил продукты для бодрости

В холодное время года многие люди отмечают упадок сил, слабость или сонливость. Состояние может быть связано с недостатком солнечного света и витаминов. О том, как помочь организму, сообщил aif.ru врач-терапевт Сабухи Самедов.
— Важно включить в рацион продукты, богатые витамином D: кисломолочные продукты, сливочное масло, молоко, твёрдые сорта сыров. А также куриные яйца и жирные сорта рыбы, — перечислил доктор.
Он добавил, что полезны в этот период овощи и фрукты, особенно ярких цветов, так как в них содержится много антиоксидантов.
Телеканал «Царьград» ранее рассказал, что витамин D является важным элементом для нормального обмена кальция и фосфора в организме. Таким образом, в первую очередь этот витамин играет ключевую роль для поддержания здоровья костей.
Кстати, витамин D — жирорастворимый, поэтому в масляном растворе он хорошо усваивается, но только при нормальном пищеварении. В случаях, когда есть нарушения всасывания жиров, например, заболевания печени и желчевыводящих путей, стоит отдать предпочтение водной форме, передает «Российская газета».