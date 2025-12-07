Ричмонд
В Пушкинском округе Подмосковья благоустроят общественные места

В частности, работы пройдут в сквере «Журавли» и на набережной реки Учи в Ивантеевке.

Общественные пространства в Пушкинском городском округе комплексно благоустроят в 2026 году, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Планы по обновлению утвердили на рабочей встрече с депутатами. Преображение ждет центральные зоны — сквер «Журавли» и набережную реки Учи в Ивантеевке, а также другие населенные пункты округа. Среди них — дворовые территории в Пушкине, Красноармейске и Ивантеевке.

Также в следующем году в округе появятся 17 новых детских игровых площадок, 3 из которых будут установлены по отдельной губернаторской программе. Продолжится и создание «народных троп»: планируется обустроить пешеходные маршруты с заменой покрытия на 27 объектах. В сфере дорожного хозяйства запланирован текущий ремонт на нескольких улицах и строительство подъездного пути к деревне Митрополье.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

