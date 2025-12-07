В Пушкинском округе Подмосковья благоустроят общественные места

Также в следующем году в округе появятся 17 новых детских игровых площадок, 3 из которых будут установлены по отдельной губернаторской программе. Продолжится и создание «народных троп»: планируется обустроить пешеходные маршруты с заменой покрытия на 27 объектах. В сфере дорожного хозяйства запланирован текущий ремонт на нескольких улицах и строительство подъездного пути к деревне Митрополье.