Кадыров заявил, что удары возмездия по объектам ВСУ еще не завершены

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие продолжают наносить удары по стратегически важным объектам ВСУ, операция возмездия еще не завершена.
По словам Рамзана Кадырова, за ночь на 7 декабря и в течение дня работа велась по целям в ряде областей Украины, в частности, Киевской, Полтавской и Черниговской. В результате оказались уничтожены узлы транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, инфраструктура военного аэродрома и другие объекты.
«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет. Не стоило трогать мирные гражданские объекты в России», — написал Рамзан Кадыров в Telegram.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что украинский БПЛА атаковал одно из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Он пригрозил ВСУ «подарком».