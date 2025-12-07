Кадыров заявил, что удары возмездия по объектам ВСУ еще не завершены

«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет. Не стоило трогать мирные гражданские объекты в России», — написал Рамзан Кадыров в Telegram.