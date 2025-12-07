Форум гостеприимства в Новосибирске посетили более 16 тысяч человек

Свыше 16 тысяч человек посетили масштабный объединенный форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» в Новосибирске. Такие мероприятия проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.
Мероприятие собрало участников из 48 регионов России и 6 зарубежных стран. Были представлены новые туристические направления, включая Республику Союз Мьянма, с которой Новосибирск связан прямым авиарейсом. Ключевой на форуме стала тема «Сибирь как магнит внутреннего туризма».
Параллельно прошла «Сибирская продовольственная неделя», ставшая площадкой для диалога между поставщиками и крупнейшими торговыми сетями, такими как X5, «Магнит» и «Ашан». Более 150 представителей малого и среднего бизнеса провели переговоры с 16 федеральными и региональными ритейлерами.
В рамках деловой программы обсудили создание гастрономических брендов, внедрение искусственного интеллекта в туристический бизнес и правовые аспекты отрасли. Также состоялись профессиональные конкурсы, включая чемпионат Сибири по кулинарии и смотр «Бариста года».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.