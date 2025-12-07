Актер «Реальных пацанов» и ведущий Дмитрий Красильников умер в 45 лет

Организатор стендап-концертов, ведущий интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Перми и актер из «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников скончался на 46-м году жизни. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в местном сообществе, занимающемся юмористическими проектами.
— Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче, — говорится в публикации сообщества «Стендап Мафия Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».
Артист умер 6 декабря в результате инсульта. Накануне мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в соцсетях писала его жена.
Перед похоронами Красильникова кремируют. Прощание состоится во вторник в 15:10 (13:10 по Москве) в специализированном зале на улице Старцева. Гостей попросили не приносить цветы и венки.