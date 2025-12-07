Умер актёр из «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно тёплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — говорится в прощальном сообщении.
Прощание с Дмитрием Красильниковым состоится 10 декабря, после чего он будет кремирован.
Ранее в возрасте 67 лет умер российский режиссёр и актёр Олег Урюмцев. За свою карьеру он снимался во многих картинах, среди которых «Сталинград», «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков». О его смерти сообщил Союз кинематографистов России.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.