Умер актёр из «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников

В Перми на 46-м году жизни скоропостижно скончался известный в городе организатор юмористических проектов, ведущий интеллектуальных игр и актёр Дмитрий Красильников. Как сообщает паблик «Стендап Мафия Пермь» в соцсети «ВКонтакте», причиной смерти стал инсульт.

Источник: Life.ru

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно тёплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — говорится в прощальном сообщении.

Прощание с Дмитрием Красильниковым состоится 10 декабря, после чего он будет кремирован.

Ранее в возрасте 67 лет умер российский режиссёр и актёр Олег Урюмцев. За свою карьеру он снимался во многих картинах, среди которых «Сталинград», «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков». О его смерти сообщил Союз кинематографистов России.

