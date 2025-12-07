Кадровый центр Лямбирского района Мордовии стал одним из лучших в России

Территориальный отдел кадрового центра Республики Мордовии по Лямбирскому району занял первое место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере занятости. Событие состоялось в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Награду в номинации «Лучший кадровый центр» на церемонии в Москве вручил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. Центр одержал победу среди 22 участников в категории учреждений 3-го уровня. Служба занятости района демонстрирует высокую эффективность: общий уровень трудоустройства соискателей достигает 75%. Для участников СВО и членов их семей этот показатель составляет 100%, что является одним из лучших результатов в регионе.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.