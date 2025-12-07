Томская филармония вошла в федеральную гастрольную программу

Томская областная государственная филармония стала частью федерального проекта «Цикл концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов», которая реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
На сцене филармонии 10 декабря выступят лауреаты конкурса имени П. И. Чайковского разных лет вместе с Томским академическим симфоническим оркестром. В концерте примут участие гобоист Федор Освер, трубач Семен Саломатников и тубист Федор Шагов. Под управлением главного дирижера Игоря Берендеева они исполнят концерты для своих инструментов с оркестром. Выступление в Томске станет завершающим в масштабных гастролях проекта, которые прошли в 11 городах России.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. Он дает слушателям возможность услышать ведущих музыкантов страны. Оплатить билеты можно в том числе с помощью Пушкинской карты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.