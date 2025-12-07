Томская филармония вошла в федеральную гастрольную программу

На сцене филармонии 10 декабря выступят лауреаты конкурса имени П. И. Чайковского разных лет вместе с Томским академическим симфоническим оркестром. В концерте примут участие гобоист Федор Освер, трубач Семен Саломатников и тубист Федор Шагов. Под управлением главного дирижера Игоря Берендеева они исполнят концерты для своих инструментов с оркестром. Выступление в Томске станет завершающим в масштабных гастролях проекта, которые прошли в 11 городах России.