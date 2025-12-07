Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Цинга», снятый в тундре Ямала, стал победителем кинофестиваля в Москве. Видео

Фильм режиссера Владимира Головнева «Цинга», снятый на Ямале, взял главную награду на четвертом фестивале авторского кино «Зимний». Об этом рассказали в telegram-канале «Округ белых ночей».

Фестиваль прошел в эти дни в Москве.

Фильм режиссера Владимира Головнева «Цинга», снятый на Ямале, взял главную награду на четвертом фестивале авторского кино «Зимний». Об этом рассказали в telegram-канале «Округ белых ночей».

«По главному призу не было никаких сомнений ни у кого. Просто определились за одну секунду и единогласно проголосовали — фильм называется “Цинга”», — прозвучали итоги решения жюри со сцены.

«Цингу» Владимира Головнева выбрали яркие представители индустрии — режиссер Юрий Быков, актриса Екатерина Вилкова, актер Денис Власенко, продюсер Юлия Мишкинене, киновед Иван Кудрявцев и председателем жюри — режиссер Александр Велединский.

Кинофестиваль авторского кино «Зимний» длился эту неделю в Москве в старейшем кинотеатре — «Художественный». На конкурсе было представлено восемь работ.