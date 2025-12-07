Бросился наперерез многотонной фуре: инспектор ГАИ на ходу остановил грузовик с потерявшим сознание водителем

В Москве инспектор ГАИ Павел Сметанин сумел остановить движущийся грузовик, водитель которого потерял сознание. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
Во время патрулирования на улице Академика Скрябина полицейский заметил фуру, выехавшую на встречную полосу. Волк уточнила, что служебный автомобиль перекрыл большегрузу путь, однако транспорт продолжил движение.
«Быстро оценив ситуацию, Павел Сметанин остановил патрульную машину, открыл дверь движущегося тягача и обнаружил, что водитель находится без сознания. Полицейский поднялся в кабину и остановил грузовик», — говорится в сообщении.
Представитель МВД добавила, что на место происшествия была вызвана скорая помощь. Однако спасти мужчину, которому стало плохо за рулем, не удалось.
