Что делал Петр Ян в раздевалке — последние минуту перед чемпионским боем в Лас-Вегасе

Легендарный бой прошел в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Ян вернул себе чемпионский титул UFC в легчайшем весе, одолев Двалишвили единогласным решением судей. 32‑летний россиянин завершил трехлетний путь возвращения на вершину дивизиона, преодолев череду неудач, травмы и период серьезных сомнений — на это ушло три года. Подробнее о жизни и карьере Петра Яна — в материале URA.RU.