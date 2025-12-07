Что делал Петр Ян в раздевалке — последние минуту перед чемпионским боем в Лас-Вегасе

Петр Ян перед боем с Мерабом Двалишвили заявлял, что не сомневается в победе.
В раздевалке бойца смешанных единоборств Петра Яна висел триколор перед чемпионским боем. О том, как россиянин провел последние минуты перед выходом в октагон на титульный поединок против грузина Мераба Двалишвили сообщил журналист Владимир Соловьев, опубликовавший в Telegram видео с места события.
«Перед титульным поединком Петр Ян тщательно бинтует кисти рук. В помещение заходят представители UFC, проводят обязательную предбоевую проверку перчаток и подтверждают ее подписями. Боец клуба “Архангел Михаил” выполняет несколько разминочных движений руками и продолжает подготовку», — объяснил происходящее корреспондент URA.RU.
Легендарный бой прошел в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Ян вернул себе чемпионский титул UFC в легчайшем весе, одолев Двалишвили единогласным решением судей. 32‑летний россиянин завершил трехлетний путь возвращения на вершину дивизиона, преодолев череду неудач, травмы и период серьезных сомнений — на это ушло три года. Подробнее о жизни и карьере Петра Яна — в материале URA.RU.