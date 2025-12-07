Кто скрывался за Посейдоном: итоги пятого выпуска шоу «Аватар» на НТВ

Несмотря на разнообразный репертуар, судьи после выпуска так и не пришли к единому мнению. Основные версии о личностях, скрывающихся за масками, продолжают строиться на догадках: кто-то из экспертов пытается уловить уникальные вокальные приемы, кто-то ищет в движениях характерные для определенных артистов жесты. Однако уверенных ответов, кроме уже раскрытого Посейдона, у жюри пока нет.