Иммунолог Шестакова: стресс может провоцировать отек Квинке

Эмоциональный стресс способен активировать клетки иммунной системы.

Источник: Комсомольская правда

Врач-аллерголог-иммунолог Наталья Шестакова предупредила, что стресс может довести до отека Квинке (ангионевротический отек). Это острая реакция организма, из-за реакции отекают губы, веки, щеки, язык, шея, а иногда и внутренние органы.

Подобная ситуация опасна для человека и если не оказать своевременную помощь, то жизнь может быть под угрозой.

Отек Квинке развивается после попадания аллергена в организм. Чаще всего реакция возникает на продукты питания: молоко, рыба, морепродукты, бобовые, орехи, яйца, арахис. А так же пищевые добавки — тартразин бутилгидроксианизол/бутилгидрокситолуол, бензоат натрия, глутамат натрия.

Но причина развития отека не только продукты питания.

— Эмоциональный стресс может способствовать развитию ангиоотека, поскольку нейромедиаторы могут активировать клетки иммунной системы, — пояснила аллерголог порталу Страсти.

Подобное случается из-за наследственной формы заболевания. В крови присутствуют белки-комплементы в неактивном состоянии, а когда добавляется стресс, то он активирует их, что провоцирует отек.

Сильнейшую аллергию могут вызвать так же апельсины, мандарины и грейпфруты. Чрезмерное употребление может спровоцировать крапивницу, отеки и дерматиты даже у тех, кто раньше не страдал от подобных реакций. Высокая концентрация фруктовых кислот представляет опасность для слизистой оболочки желудка, пишет газета Известия.

Кстати, длительное нахождение в помещении с слишком сухим воздухом делает человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным заболеваниям. Об этом в разговоре с Lenta.ru врач-эксперт Вера Сережина.