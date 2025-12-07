Агентство недвижимости назвало белорусам восемь факторов, чтобы не попасть в ситуацию, как вокруг квартиры Ларисы Долиной

«Я точно бы посоветовала внимательно относиться к таким показателям, как личность продавца, насколько продавец правильно себя ведет, готов отвечать на вопросы, готов пояснять что-то, касающееся лиц, зарегистрированных в квартире, которые в ней проживали или имели права, права третьих лиц, на каких условиях квартира приобреталась в собственность», — говорит Третьяк.