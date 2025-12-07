Агентство недвижимости назвало белорусам восемь факторов, чтобы не попасть в ситуацию, как вокруг квартиры Ларисы Долиной

Руководитель отдела продаж вторичного жилья агентства недвижимости Анжела Третьяк назвала белорусам восемь факторов, чтобы не попасть в ситуацию, как вокруг квартиры российской певицы Ларисы Долиной. Информация прозвучала в эфире телеканала СТВ.
«Я точно бы посоветовала внимательно относиться к таким показателям, как личность продавца, насколько продавец правильно себя ведет, готов отвечать на вопросы, готов пояснять что-то, касающееся лиц, зарегистрированных в квартире, которые в ней проживали или имели права, права третьих лиц, на каких условиях квартира приобреталась в собственность», — говорит Третьяк.
Их важных моментов специалист обозначила понимание продавцом по вопросу того, «кто еще имеет права на этот объект недвижимости». А также стоит учесть то, делалась или нет перепланировка помещения.
