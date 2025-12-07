Подмосковные юнармейцы победили на соревнованиях по лазертагу

Первое место на открытых соревнованиях по спортивному лазертагу в подмосковном Подольске завоевала младшая команда «Аврора» из городского округа Мытищи, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Турнир был организован в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
В состязаниях 4 декабря приняли участие 36 сильнейших юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов из Москвы, Московской области, Калуги и Воронежа. Ребята из «Авроры» продемонстрировали блестящую подготовку, четкую тактику и отличный командный дух, одержав победу в финальной схватке над командой из Воронежа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.