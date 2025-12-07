Как создаются грузовики команды «МАЗ-СПОРТавто» для ралли-рейдов

Он также прокомментировал ситуацию с санкциями. «Хотели бы мы вернуться? Конечно бы хотели. Но я много раз уже про это говорил и сейчас повторюсь: вопрос — какой ценой? Мы хотели бы вернуться без всяких условий с высоко поднятой головой. Другие условия нам неинтересно рассматривать, потому что мы ничего такого не сделали, за что и нам, и нашей стране должно быть стыдно. Поэтому тут все очень просто. Первые годы мы как-то тяжеловато это переживали, но на сегодняшний день мы к этому относимся очень философски — на все есть судьба. И честь намного выше должна быть, чем личные амбиции отдельных спортсменов», — подчеркнул он.