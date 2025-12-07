Как создаются грузовики команды «МАЗ-СПОРТавто» для ралли-рейдов

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. О процессе создания грузовиков для ралли-рейдов рассказал руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович в интервью телеканалу СТВ, сообщает БЕЛТА.
Сергей Вязович отметил, что в 2010—2011 годах машины для соревнований были практически серийными, за исключением цвета и некоторых элементов, касающихся безопасности. «Сегодня это спортпрототип, не имеющий ничего общего с серийной техникой, за исключением деталей, из которых он собран. Конструкция — это прототип, начиная от рамы, созданной нашими конструкторами на Минском автомобильном заводе, и заканчивая расположением узлов, агрегатов», — подчеркнул он.
Руководитель добавил, что в основном, за исключением амортизаторов и специально подготовленного двигателя, автомобиль собирается из деталей, используемых в серийной технике МАЗ. «Мы берем лучшее от различных моделей Минского автомобильного завода и внедряем это в наш грузовик. Улучшаем, совершенствуем и даем обратную связь», — сказал Сергей Вязович.
Он также отметил, что вся машина адаптирована под жару. «Она построена таким образом, чтобы обеспечить дополнительное охлаждение всего, что в ней только есть», — сказал руководитель.
Несмотря на то, что сегодня создан достойный автомобиль, работа по его усовершенствованию никогда не останавливается. «Нельзя сказать однозначно, что при создании машины все учтено. Например, мы к весне подготовили автомобиль. Нам кажется, что он идеален, но выезжая на соревнования и видя на трассе, как он себя ведет по отношению к соперникам, мы всегда видим, где наши сильные стороны, а где слабые. И сразу же по приезде идет модернизация этих автомобилей», — добавил Сергей Вязович.
Руководитель обратил внимание на то, что даже если внешне автомобили выглядят совершенно одинаково, каждый из них имеет различия в конструкции. «Мы стараемся это скрывать, и во время гонок наши болельщики, зрители и соперники видят три одинаковых автомобиля. На самом деле это всегда не так. Всегда на каком-то автомобиле что-то внедрено и что-то испытывается», — отметил он.
По словам Сергея Вязовича, на создание грузовика уходит от года до двух. «Если мы говорим про сборку, то мы собираем автомобиль примерно за две недели — от голой рамы до автомобиля, который вы видите уже на своих экранах. Но создание его, конструкторская документация, воплощение идей в жизнь занимает от года до двух», — пояснил руководитель.
Оценивая стоимость подобного автомобиля, он отметил, что в этом вопросе можно подходить с разных сторон. «Можно оценивать себестоимость деталей, которые в нем применены, а можно еще сюда прибавить, скажем так, научную разработку. И если это все вместе сложить, то есть работу людей, детали, которые здесь есть, наши секреты, то, я думаю, такой автомобиль мы бы меньше чем за $1 млн не продали бы», — рассказал Сергей Вязович.
Он также прокомментировал ситуацию с санкциями. «Хотели бы мы вернуться? Конечно бы хотели. Но я много раз уже про это говорил и сейчас повторюсь: вопрос — какой ценой? Мы хотели бы вернуться без всяких условий с высоко поднятой головой. Другие условия нам неинтересно рассматривать, потому что мы ничего такого не сделали, за что и нам, и нашей стране должно быть стыдно. Поэтому тут все очень просто. Первые годы мы как-то тяжеловато это переживали, но на сегодняшний день мы к этому относимся очень философски — на все есть судьба. И честь намного выше должна быть, чем личные амбиции отдельных спортсменов», — подчеркнул он.
«Главная цель спортивной команды — это не спортивные результаты, а реклама и продвижение бренда МАЗ по всему миру путем участия в спортивных соревнованиях. И, конечно же, лучшая для этого модель — выигрывать эти спортивные соревнования, становиться их призерами, что спортивная команда успешно и делает в последнее время. Поэтому можно сказать, что цель, ради которой была создана спортивная команда, достигнута», — подытожил Сергей Вязович. -0-