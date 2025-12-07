Ричмонд
В Екатеринбургском кластере «Домна» пройдет новогодняя ярмарка

Гостей ждут творческие мастер-классы для всей семьи.

Традиционная новогодняя ярмарка состоится с 19 по 21 декабря в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие организовано в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Помимо маркета с товарами от 45 местных мастеров, гостей ждут творческие мероприятия. В историческом особняке на улице Вайнера танцевальный театр «Тебенек» представит спектакль «Медвежонок и Новый год» — историю о дружбе и чудесах, рассказанную через движение. Показы запланированы на 20 и 21 декабря в 12:00 и 14:00.

Также для посетителей организуют серию мастер-классов. Можно будет создать новогоднюю открытку с помощью нейросети, расписать имбирный пряник, слепить из полимерной глины кружку, изготовить брелок в технике алмазной мозаики или собрать праздничную композицию из хвои. Для девочек пройдет отдельный мастер-класс по созданию новогоднего макияжа. Участие во всех активностях свободное.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.