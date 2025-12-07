В Екатеринбургском кластере «Домна» пройдет новогодняя ярмарка

Также для посетителей организуют серию мастер-классов. Можно будет создать новогоднюю открытку с помощью нейросети, расписать имбирный пряник, слепить из полимерной глины кружку, изготовить брелок в технике алмазной мозаики или собрать праздничную композицию из хвои. Для девочек пройдет отдельный мастер-класс по созданию новогоднего макияжа. Участие во всех активностях свободное.