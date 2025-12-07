Актера из «Реальных пацанов» Дмитрия Красильникова кремируют

Актера Дмитрия Красильникова, игравшего в сериале «Реальные пацаны», Дмитрия Красильникова, кремируют. Об этом сообщили в сообществе «Стендап МАФИЯ Пермь» в соцсетях.
«По возможности, пожалуйста, не приносите цветы и венки — Диму будут кремировать», — сообщили организаторы группы, уточнив, что хотят сохранить церемонию по возможности простой и спокойной.
Прощение с актером, известным в Перми также как ведущим игр «Что? Где? Когда?» и организатором стендап-концертов, состоится 9 декабря в большом зале по адресу: ул. Старцева, 61, начало в 15:10. В 16:30 в кафе «Витамин» начнутся поминки.
Напомним, Дмитрий Красильников скончался 6 декабря после инсульта.
Фильмография Красильникова насчитывает три работы: сериал «Реальные пацаны» и фильм «Реальные пацаны против зомби», где он играл Андрея, друга Вики, а также фильм «Папа напрокат».
Ранее стала известна причина смерти актера Олега Урюмцева, игравшего в «Петербургских тайнах» и «Сталинграде».