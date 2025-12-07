Росавиация закрыла небо над Сочи

Срочная новость.
В аэропорту Сочи установлены временные ограничения на выполнение взлетов и посадок воздушных судов. Данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
