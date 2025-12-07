Эйсмонт рассказала, почему Лукашенко летал в Оман с сыновьями

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1» поделилась подробностями переговоров главы государства в Омане, сообщает БЕЛТА.
Наталья Эйсмонт отметила, что переговоры между белорусской и оманской сторонами носили закрытый характер, поскольку таких принципов придерживаются в самом регионе.
«В этом регионе привыкли работать в тишине, и здесь не нужно искать никаких скрытых смыслов. Это тот формат, в котором работают в данном регионе», — сказала пресс-секретарь главы государства.
Говоря об участии в переговорах сыновей Александра Лукашенко, Наталья Эйсмонт пояснила, что это еще один очень важный знак для стран Залива.
«У них это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи. Вот в данном случае старший сын Президента», — заметила она.
Наталья Эйсмонт добавила, что для Виктора Лукашенко, который руководит Национальным олимпийским комитетом, курирование отношений с Оманом — очень серьезная дополнительная нагрузка и ответственность. «Но в данных странах так принято. И это действительно очень помогает. Это такое дополнительное внимание, дополнительный контроль. Это дает очень серьезный толчок для развития двусторонних отношений. Вот поэтому на встрече присутствовали сыновья», — сказала пресс-секретарь Президента.
Что касается непосредственных проектов, которыми занимаются Беларусь и Оман, это прежде всего сельское хозяйство и деревообработка. Однако сфера интересов гораздо шире.
«Главное слово, которое мы слышим от Президента, это темпы. Вот это сейчас самое главное. На этом делает акцент Президент: ни в коем случае не тормозить, ни в коем случае никаких бюрократических проволочек. Ничего не должно мешать. Темп, темп, темп. Сферы определены, проекты есть. Их будет еще больше. Но нужны темпы. Время сейчас таково, что не идти, а бежать нужно», — заявила Наталья Эйсмонт. -0-
