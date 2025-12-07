Эйсмонт рассказала, почему Лукашенко летал в Оман с сыновьями

«Главное слово, которое мы слышим от Президента, это темпы. Вот это сейчас самое главное. На этом делает акцент Президент: ни в коем случае не тормозить, ни в коем случае никаких бюрократических проволочек. Ничего не должно мешать. Темп, темп, темп. Сферы определены, проекты есть. Их будет еще больше. Но нужны темпы. Время сейчас таково, что не идти, а бежать нужно», — заявила Наталья Эйсмонт. -0-